رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني على الإمارات

أدانت رابطة العالم الإسلاميّ العدوان الإيراني الذي استهدف منشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانيةِ الإجراميةِ، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد معاليه على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلِّ ما تتّخِذُهُ من إجراءاتٍ تحفَظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.