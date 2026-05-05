الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
وزارة الخارجية السعودية تُعرب عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات

5 مايو 2026 09:16

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني - عبر صواريخ وطائرات مسيّرة - لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولناقلة تابعة لشركة إماراتية. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الليلة: «المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف هذه الاعتداءات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترام مبادئ حُسن الجوار».

المصدر: وام
وزارة الخارجية السعودية
الإمارات
السعودية
