الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة درع حصين وسد منيع أمام جميع التحديات

5 مايو 2026 21:32

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن قرار توحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، منذ خمسين عاماً، أثبت الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والقادة المؤسسين بأن أركان دولة الاتحاد لا تكتمل إلا بوحدة وطنية شاملة ومؤسسة عسكرية موحدة، تسهر على أمن الوطن واستقراره، وتحافظ على مكتسباته ومقدراته.
وأضاف سموّه، في كلمة بهذه المناسبة، أن قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت، في جميع الظروف، أنها درع حصين وسد منيع أمام جميع التحديات، تدافع عن وحدة الوطن وتلاحم مجتمعه وتماسك مؤسساته بعزيمة صلبة وإرادة لا تلين، في تجسيد لأبهى صور التفاني والإخلاص في خدمة الثوابت الوطنية، تعبيراً عن قيم الولاء والانتماء إلى وطن سيبقى شامخاً راسخاً ينعم بالأمن والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.
وقال سموّه: "في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بتوحيد قواتنا المسلحة، نستحضر بكل إجلال وتقدير تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس، في أسمى صور البذل والعطاء، لخدمة الوطن والولاء لقيادته وشعبه، تجسيداً لقيم الوفاء بالعهد وفداءً لعزة الوطن وكرامته لتبقى هامته مرفوعة عالية في سماء المجد والفخر".
واختتم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان كلمته بتوجيه تحية تقدير وإكبار إلى جميع منتسبي القوات المسلحة، من قيادات وضباط وصف ضباط وأفراد، والذين يجسّدون أسمى معاني الولاء والانتماء والتفاني في البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن، وصون مكتسباته، والذود عن أمنه واستقراره.

المصدر: وام
