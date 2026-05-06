عمار بن حميد: قواتنا المسلحة ترسخ أمن الإمارات وتعزز قوة الاتحاد

عجمان (وام)



قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إنه في هذا اليوم المبارك السادس من مايو، نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة في تاريخ دولتنا، نحتفي فيها بمرور خمسين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة، ذلك القرار الذي جسد إرادة الوطن، ورسخ دعائم الاتحاد، ووضع الأساس المتين لمسيرة أمن واستقرار بلادنا.

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو 1976 شكل لحظة فارقة في مسيرتنا الوطنية، يوم التقت فيه الرؤية الحكيمة بالإرادة الصادقة، حين اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، قرارهم التاريخي لتوحيد القوات المسلحة ضمن كيان عسكري موحد يعكس وحدة الرؤية وصلابة الموقف، ليكون ذلك تعبيراً حقيقياً لمعنى الاتحاد.

ورفع سموه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانه سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات العزيز.

وأكد سموه أن قرار توحيد القوات المسلحة كان رؤية استراتيجية بعيدة المدى، استشرفت تحديات المستقبل، وأسست لجيش موحد قادر على حماية أمن الوطن واستقراره، وتعزيز مكتسباته.