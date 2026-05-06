الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد: قواتنا المسلحة ترسخ أمن الإمارات وتعزز قوة الاتحاد

عمار بن حميد: قواتنا المسلحة ترسخ أمن الإمارات وتعزز قوة الاتحاد
6 مايو 2026 05:07

عجمان (وام)

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إنه في هذا اليوم المبارك السادس من مايو، نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة في تاريخ دولتنا، نحتفي فيها بمرور خمسين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة، ذلك القرار الذي جسد إرادة الوطن، ورسخ دعائم الاتحاد، ووضع الأساس المتين لمسيرة أمن واستقرار بلادنا.

أخبار ذات صلة
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج في التوازن بين الحزم الدفاعي والانفتاح الدبلوماسي

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، أن السادس من مايو 1976 شكل لحظة فارقة في مسيرتنا الوطنية، يوم التقت فيه الرؤية الحكيمة بالإرادة الصادقة، حين اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، قرارهم التاريخي لتوحيد القوات المسلحة ضمن كيان عسكري موحد يعكس وحدة الرؤية وصلابة الموقف، ليكون ذلك تعبيراً حقيقياً لمعنى الاتحاد.
ورفع سموه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانه سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات العزيز.
وأكد سموه أن قرار توحيد القوات المسلحة كان رؤية استراتيجية بعيدة المدى، استشرفت تحديات المستقبل، وأسست لجيش موحد قادر على حماية أمن الوطن واستقراره، وتعزيز مكتسباته.

عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
5 مايو 2026
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
الأخبار العالمية
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
اليوم 07:21
شرطي أوكراني في موقع غارة روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا
اليوم 05:08
الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر
اليوم 05:08
طفل فلسطيني يجلس أمام مبانٍ مدمرة في مخيم البريج للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«نزع السلاح» يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة
اليوم 05:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©