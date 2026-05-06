عبدالله بن سالم القاسمي: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة

الشارقة (وام)



أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن قرار توحيد القوات المسلحة، الذي اتُخذ قبل 50 عاماً شكّل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة، وأسهم في ترسيخ أركان الاتحاد، وتعزيز وحدته واستقراره. لافتاً سموه إلى أن القوات المسلحة لعبت منذ نشأتها دوراً محورياً في حماية مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة، لتكون ركيزة أساسية في تطور الدولة واستمرار اتحادها. وأعرب سموه في كلمة، عن الفخر بما يقدمه جنود الوطن والقائمون على القوات المسلحة من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل حماية أمن الدولة وصون سلامة المجتمع.