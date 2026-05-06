الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة

عبدالله بن سالم القاسمي: قرار توحيد القوات المسلحة نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة
6 مايو 2026 05:05

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن قرار توحيد القوات المسلحة، الذي اتُخذ قبل 50 عاماً شكّل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الدولة، وأسهم في ترسيخ أركان الاتحاد، وتعزيز وحدته واستقراره. لافتاً سموه إلى أن القوات المسلحة لعبت منذ نشأتها دوراً محورياً في حماية مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة، لتكون ركيزة أساسية في تطور الدولة واستمرار اتحادها. وأعرب سموه في كلمة، عن الفخر بما يقدمه جنود الوطن والقائمون على القوات المسلحة من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل حماية أمن الدولة وصون سلامة المجتمع.

أخبار ذات صلة
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج في التوازن بين الحزم الدفاعي والانفتاح الدبلوماسي
القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
عبدالله بن سالم القاسمي
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
5 مايو 2026
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
الأخبار العالمية
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
اليوم 07:21
شرطي أوكراني في موقع غارة روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا
اليوم 05:08
الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر
اليوم 05:08
طفل فلسطيني يجلس أمام مبانٍ مدمرة في مخيم البريج للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«نزع السلاح» يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة
اليوم 05:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©