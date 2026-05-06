مكتوم بن محمد: قواتنا المسلحة رسّخت مقومات استقرار الإمارات

دبي (وام)



وجَّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كلمةً إلى أبطال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيدها، والتي توافق السادس من مايو من كل عام.

وقال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نحتفي بمرور خمسين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة، ذلك الحدث الذي جاء بقرار تاريخي شكّل محطةً مفصليةً في مسيرة دولة الإمارات، وأسهم في ترسيخ دعائم اتحادها، وكان بداية الانطلاقة القوية نحو بناء منظومة دفاعية تُعد اليوم من الأعلى كفاءة على مستوى العالم، لتحفظ على وطننا سيادته وتضمن الحماية الكاملة لمكتسباته».

وأضاف سموه: «لقد جاء توحيد القوات المسلحة ثمرةً لرؤية حكيمة أدركت أن قوة الاتحاد تقوم على تكامل أدوار مؤسساته، وأن حماية إنجازاته تتطلب جاهزية مستمرة وتطويراً دائماً في القدرات الدفاعية، واليوم تواصل قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مسيرة العطاء التي استمرت على مدى خمسة عقود من العطاء، بالاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل في ترسيخ مقومات استقرار الإمارات وتعزيز دعائم أمنها، بكفاءة عالية وقدرة تامة على أداء مهامها بكل تمكُّن وإتقان، لتظل الدرع الحصين للوطن والسياج المنيع الذي يصون مقدرّاته في شتى المواقف والظروف».

وتابع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «حفظ الله الإمارات، وقيادتها، وشعبها، وجنودها البواسل، وأدام على وطننا نعمة الأمن والأمان».