الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتوم بن محمد: قواتنا المسلحة رسّخت مقومات استقرار الإمارات

مكتوم بن محمد: قواتنا المسلحة رسّخت مقومات استقرار الإمارات
6 مايو 2026 05:05

دبي (وام)

وجَّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كلمةً إلى أبطال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيدها، والتي توافق السادس من مايو من كل عام.

أخبار ذات صلة
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج في التوازن بين الحزم الدفاعي والانفتاح الدبلوماسي

وقال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نحتفي بمرور خمسين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة، ذلك الحدث الذي جاء بقرار تاريخي شكّل محطةً مفصليةً في مسيرة دولة الإمارات، وأسهم في ترسيخ دعائم اتحادها، وكان بداية الانطلاقة القوية نحو بناء منظومة دفاعية تُعد اليوم من الأعلى كفاءة على مستوى العالم، لتحفظ على وطننا سيادته وتضمن الحماية الكاملة لمكتسباته».
وأضاف سموه: «لقد جاء توحيد القوات المسلحة ثمرةً لرؤية حكيمة أدركت أن قوة الاتحاد تقوم على تكامل أدوار مؤسساته، وأن حماية إنجازاته تتطلب جاهزية مستمرة وتطويراً دائماً في القدرات الدفاعية، واليوم تواصل قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مسيرة العطاء التي استمرت على مدى خمسة عقود من العطاء، بالاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل في ترسيخ مقومات استقرار الإمارات وتعزيز دعائم أمنها، بكفاءة عالية وقدرة تامة على أداء مهامها بكل تمكُّن وإتقان، لتظل الدرع الحصين للوطن والسياج المنيع الذي يصون مقدرّاته في شتى المواقف والظروف».
وتابع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «حفظ الله الإمارات، وقيادتها، وشعبها، وجنودها البواسل، وأدام على وطننا نعمة الأمن والأمان».

القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
مكتوم بن محمد
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
5 مايو 2026
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
الأخبار العالمية
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
اليوم 07:21
شرطي أوكراني في موقع غارة روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا
اليوم 05:08
الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر
اليوم 05:08
طفل فلسطيني يجلس أمام مبانٍ مدمرة في مخيم البريج للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«نزع السلاح» يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة
اليوم 05:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©