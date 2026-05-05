جناح الإمارات يشهد حضوراً لافتاً في أول أيام المعرض الدولي للدفاع والطيران بإسطنبول

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات في اليوم الأول من مشاركته بالمعرض الدولي للدفاع والطيران "2026 SAHA"، الثلاثاء، إقبالاً كبيراً من الوفود الدولية، وقادة القطاع، وممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة في مجالات الدفاع والأمن.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 9 مايو الجاري في مركز إسطنبول للمعارض، بمشاركة آلاف الشركات العالمية وكبار صناع القرار من أكثر من 120 دولة.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وبتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ليجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والطيران، وبناء شراكات صناعية نوعية.

وإلى جانب الإقبال اللافت في اليوم الافتتاحي على الجناح الوطني لدولة الإمارات من كبار القادة العسكريين والوفود الدولية في قطاعي الدفاع والأمن، قام ممثلو وفود رفيعة المستوى في قطاعات الدفاع والأمن من دول عدة شملت من سلطنة عُمان، والكويت والعراق، وتشاد، وموريتانيا، وتركيا، بزيارة الجناح، بما يعكس أهمية المعرض كمنصة عالمية للحوار والتعاون الدولي في مجالات الدفاع.

وبحضور العميد الركن أحمد الزعابي، رئيس وفد دولة الإمارات، زار معالي الشيخ عبدالله علي العبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع في دولة الكويت، والعميد الركن راشد فرحان من الحرس الوطني الكويتي، إضافة إلى عدد من أعضاء الوفد الكويتي، من بينهم العقيد حمود خالد عيد، والعقيد فيصل بدر جاسم.

وشملت زيارات الوفود أيضاً الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية من وزارة الدفاع في جمهورية العراق، ومعالي حننه ولد سيدي، وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والفريق أمين أحمد إدريس، رئيس أركان القوات الجوية في جمهورية تشاد، إضافة إلى العقيد محمد الخيال، الملحق العسكري لدولة قطر.

ويؤكد هذا الحضور للوفود رفيعة المستوى مكانة لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعاون الدفاعي، ودورها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

وأبدى عدد من المسؤولين اهتماماً ملحوظاً بالاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول التي تستعرضها الشركات الإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، بما في ذلك «إيدج جروب»، وشركة جينيريشن 5 (Generation 5)، ومجموعة إيه أيه إل.

كما شهد أول أيام اليوم الأول من المعرض الدولي للدفاع والطيران 2026 تنظيم سلسلة من اللقاءات المثمرة، حيث استضاف الجناح أكثر من 113 اجتماعاً ولقاءات في أجنحة العارضين ومساحات الاجتماعات المخصصة.

وعقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»، عدداً من الاجتماعات للترويج للدورة المقبلة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» لعام 2027، إضافة إلى معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» المقرر عقدهما في عام 2028، وذلك بهدف استقطاب مشاركين من أسواق جديدة.

ويدعو الجناح الإماراتي الزوار إلى زيارته في القاعة رقم 1A-07 بمركز إسطنبول للمعارض، حيث يمكنهم التفاعل مع القيادات والخبراء والمهندسين من الجهات الإماراتية الرائدة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية.