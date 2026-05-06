رئيس الدولة ورئيس غانا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

6 مايو 2026 19:06

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وذلك على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وبحث سموه ورئيس غانا، خلال اللقاء، مختلف مسارات التعاون وفرص تطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، التي تمثل أولويات تنموية للبلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة التعاون والعمل المشترك، لاستثمار جميع الفرص المتوفرة لبناء شراكات تنموية تدعم تطلعات البلدين إلى التقدم والازدهار المستدام.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وجدد فخامته في هذا السياق إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تشكله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي، وتقويض للاستقرار والأمن الإقليميين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وام
