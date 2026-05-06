الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

تطوير مهارات 39 قيادياً مواطناً في «تنمية المجتمع»

حصة بوحميد متحدثة خلال الفعاليات (من المصدر)
7 مايو 2026 02:43

دينا جوني (دبي)

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، النسخة الثانية من برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، الذي تنفّذه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تطوير مهارات القيادة الوطنية والمؤسسية لـ39 قيادياً مواطناً من الهيئة، ضمن مسار تدريبي يركّز على إعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات والتحول الرقمي، وصناعة الأثر في العمل الحكومي والمجتمعي.

وأكدت معاليها في كلمتها خلال الافتتاح، أن «القيادة أثر ومسؤولية وليست منصباً وسلطة على الناس»، معربة عن تطلعها إلى «المزيد من القيادات المواطنة القادرة على صناعة الأثر ومواكبة المتغيرات»، مشددة على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لقيادة المستقبل.
وأعلن الدكتور علي بن سباع المري، مدير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، والتي تضم 17 من قيادات هيئة تنمية المجتمع بدبي، بعد تخريج 22 قيادياً في الدفعة الأولى العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج 39 قيادياً مواطناً.
وأوضح في تصريحات صحافية عقب الإطلاق، أن البرنامج يشهد تطويراً في المحتوى التدريبي وأدوات التدريب، ضمن توجُّه الكلية المستمر لدعم الجهات الحكومية وتمكين القيادات الوطنية في مؤسسات الدولة، بما يحقق أثراً مباشراً في تطوير العمل الحكومي.
وأشار إلى أن كل دورة من البرنامج تمتد لنحو 5 أشهر، وتتضمن 10 محاور تدريبية تقدم عبر محاضرات حضورية ودورات إلكترونية مسجلة، إضافة إلى مشروع تخرج يطبق فيه المشاركون مفاهيم البرنامج لدعم العمل المؤسسي، إلى جانب زيارات ميدانية ولقاءات مع قيادات حكومية لمناقشة تجاربهم القيادية.
وأكد المري أن البرامج التدريبية تُصمم بالتعاون بين إدارة التعليم التنفيذي في الكلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يتواءم مع احتياجات المؤسسات واستراتيجياتها التطويرية.
وأضاف: «البرامج تركّز على توثيق تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القيادية، ودراسة نموذجه في مجالات الرؤية، وتحفيز فرق العمل، وصناعة القادة، والابتكار، واستشراف المستقبل».

شراكة ممتدة

أشار  المري إلى أن الكلية انتقلت إلى محور جديد يجمع بين القيادة المؤسسية والقيادة الوطنية، بهدف إعداد قيادات تخدم رسالة الحكومة ودولة الإمارات، عبر تعزيز المحتوى التدريبي بملفات ترتبط بالاقتصاد والأمن الوطني والقضايا السياسية والاقتصادية على مستوى الدولة. لفت المري إلى أن هيئة تنمية المجتمع ترتبط بشراكة ممتدة مع الكلية في مجالات تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات القيادية، مؤكداً أن البرنامج ليس نهاية الرحلة القيادية للمشاركين، وإنما بداية لمسار قائم على التعلم المستمر، وتطوير الأدوات القيادية لمواكبة تحديات المستقبل.

