الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
2500 زائر لـ «جناح الإمارات» خلال «معرض الدفاع والطيران» بإسطنبول

الجناح شهد مشاركة قوية للشركات الوطنية (من المصدر)
7 مايو 2026 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات جذب الحضور على نحو استثنائي في ثاني أيام المعرض الدولي للدفاع والطيران SAHA 2026، حيث سجل نحو 2500 زائر منذ انطلاقة الفعاليات، حيث شهد مشاركة قوية للشركات الوطنية التي تستعرض المنتجات والحلول الدفاعية المبتكرة أمام الأسواق العالمية.
ويُعد الجناح أحد أبرز محطات الحدث الدولي، إذ يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير صناعاتها الدفاعية وتعزيز حضور ابتكاراتها وتقنياتها الوطنية على الساحة العالمية.
وتأتي مشاركة الجناح الإماراتي بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، وبتنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات من قبل مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، ليشكّل منصة استراتيجية للترويج لقدرات الدولة الدفاعية، وتعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والجهات الدولية المعنية بقطاع الدفاع والأمن.
واستقبل الجناح في يومه الثاني عدداً من كبار المسؤولين وقادة القطاع وصناع القرار من مختلف دول العالم، ما عزز من حضوره المتميز ضمن فعاليات المعرض.
وبحضور وفد دولة الإمارات المشارك في المعرض، برئاسة العميد الركن أحمد الزعابي، شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات إقبالاً كبيراً أمس، حيث زاره عدد من كبار المسؤولين والوفود العسكرية الدولية رفيعة المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، وأوزبكستان، وجمهورية تشاد، ونيجيريا.
وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين وفد دول الإمارات المشارك وبلغ عددها 122 اجتماعاً ولقاءً بين ممثلي الشركات الإماراتية المشاركة والخبراء ومسؤولي الوفود الدولية المشاركة.
وعقدت شركة «كابيتال للفعاليات»، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع نخبة من قادة الصناعات الدفاعية العالمية خلال مشاركتها في المعرض. وتركزت المناقشات على أبرز الفعاليات الدفاعية التي تستضيفها الإمارات، وفي مقدمتها النسخ المقبلة من معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لها، والمقرر تنظيمها جميعاً في عام 2027.

منصة عالمية
يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات المشاركة في فعاليات المعرض بهدف ترسيخ مكانته منصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي، بما يدعم مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا.

