الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة: منصة "اصنع في الإمارات" تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة

7 مايو 2026 10:36

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"زرت منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة".
وأضاف سموه:"تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية".

 

وأضاف سموه في تدوينة أخرى: "وأيضاً سعدت بشوفة بو راشد عضيدي وتاج راسي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
«بيئة أبوظبي» تسلّط الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026 في جلسة بالسلع
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم
