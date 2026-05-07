رئيس الدولة: منصة "اصنع في الإمارات" تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"زرت منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة".

وأضاف سموه:"تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية".

وأيضاً سعدت بشوفة بو راشد عضيدي وتاج راسي pic.twitter.com/oKIxNYrgxS — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 7, 2026

وأضاف سموه في تدوينة أخرى: "وأيضاً سعدت بشوفة بو راشد عضيدي وتاج راسي".