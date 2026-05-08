الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الدفاع: تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 2 صاروخ باليستي و3 طائرات مسيّرة

وزارة الدفاع: تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 2 صاروخ باليستي و3 طائرات مسيّرة
8 مايو 2026 15:23

أعلنت وزارة الدفاع الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم 8 مايو 2026 مع 2 صاروخ باليستي و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2263 طائرةً مسيّرة.

 

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية

كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
الدفاعات الجوية الإماراتية
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل
اليوم 18:15
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
الرياضة
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
اليوم 18:00
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
علوم الدار
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
اليوم 17:58
«أبوظبي للمرطبات» تؤسس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد باستثمارات 300 مليون درهم
اقتصاد
«أبوظبي للمرطبات» تستثمر 300 مليون درهم لتأسيس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد
اليوم 17:44
عينات للكشف عن فيروس هانتا
الأخبار العالمية
إسبانيا ترصد حالة اشتباه بفيروس هانتا
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©