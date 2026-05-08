وزارة الدفاع: تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 2 صاروخ باليستي و3 طائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم 8 مايو 2026 مع 2 صاروخ باليستي و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2263 طائرةً مسيّرة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.