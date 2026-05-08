الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تشارك في أعمال «حوار يريفان 2026» بأرمينيا

8 مايو 2026 15:36

شاركت دولة الإمارات في أعمال «حوار يريفان 2026» الذي استضافته جمهورية أرمينيا، حيث مثل الدولة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الحوار الدولي وبناء شراكات فاعلة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة. وجاءت مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث في ظلّ ما يمثله «حوار يريفان» من منصة رفيعة المستوى تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف مناقشة التحديات المشتركة، إلى جانب القضايا العالمية. وتركّزت أعمال الحوار على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحديات الجيوسياسية، وتعزيز الترابط الإقليمي، والتكامل الأوروبي، والتهديدات الهجينة، إضافة إلى التحول الأخضر، وأمن التكنولوجيا والبنية الأمنية، بما يسهم في دفع جهود التعاون وبناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة. كما شارك في جلسة حوارية بعنوان «السيادة في الذكاء الاصطناعي والتوسع: حوكمة التقنيات المتقدمة في عالم تنافسي»، إلى جانب معالي مخيتر هايرابيتيان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا، وناقشت الجلسة سبل تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والتوسع التكنولوجي، وأطر حوكمة التقنيات المتقدمة في ظل التنافس الدولي المتسارع. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادته سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع مع معالي جيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولا سيما في دعم الاستثمارات المشتركة، وتوسيع الشراكات في مجالات الاقتصاد، وريادة الأعمال، والقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام. كما التقى مع معالي مخيتر هايرابيتيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في جمهورية أرمينيا، حيث تم استعراض فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات الرقمية، إلى جانب بحث آفاق الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتكثيف التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا.

