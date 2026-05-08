الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض في درجات الحرارة غداً

انخفاض في درجات الحرارة غداً
8 مايو 2026 16:47

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسه خاصة غرباً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:03، والمد الثاني 04:43، والجزرالأول عند الساعة 12:05، والجزر الثاني عند الساعة 22:39.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 15:19، والمد الثاني 02:17، والجزر الأول عند الساعة 08:16، والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 25 60 25

دبي 37 26 65 25

الشارقة 36 25 65 25

عجمان 34 27 65 30

أم القيوين 36 22 65 25

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
أحوال الطقس في الإمارات غداً

رأس الخيمة 38 23 60 15

الفجيرة 43 31 70 15

العـين 40 25 65 15

ليوا 39 24 55 15

الرويس 34 22 55 30

السلع 37 24 55 20

دلـمـا 32 26 65 45

طنب الكبرى / الصغرى 31 27 75 50

أبو موسى 31 27 75 50

المصدر: وام
الطقس
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل
اليوم 18:15
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
الرياضة
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
اليوم 18:00
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
علوم الدار
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
اليوم 17:58
«أبوظبي للمرطبات» تؤسس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد باستثمارات 300 مليون درهم
اقتصاد
«أبوظبي للمرطبات» تستثمر 300 مليون درهم لتأسيس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد
اليوم 17:44
عينات للكشف عن فيروس هانتا
الأخبار العالمية
إسبانيا ترصد حالة اشتباه بفيروس هانتا
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©