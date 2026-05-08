«وهلّت أجمل الأيام».. محاضرة لتعزيز الوعي بفضائل عشر ذي الحجة

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
9 مايو 2026 01:20

دبي (الاتحاد)

تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، محاضرة توعوية بعنوان «وهلّت أجمل الأيام»، وذلك ضمن برنامج «نبراس» بتاريخ 12 مايو من العام الجاري، الهادف إلى ترسيخ الوعي الديني وتعزيز القيم الإيمانية لدى أفراد المجتمع، انسجاماً مع استراتيجية الدائرة «أقرب إلى المجتمع» وجهودها المستمرة في تقديم محتوى توعوي نوعي يواكب المناسبات الدينية والمواسم الإيمانية، وذلك تزامناً مع موسم الحج المبارك واستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة.
وتستهدف المحاضرة عامة السيدات، وتقدّمها الدكتورة زهرة محمد الجابري في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ضمن سلسلة من البرامج المعرفية والتوعوية التي تحرص الدائرة من خلالها على تعزيز ارتباط المجتمع بالشعائر الإسلامية، وترسيخ الفهم الصحيح لأحكامها ومقاصدها بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والطرح الواقعي. 
وتتناول المحاضرة عددًا من المحاور الإيمانية والفقهية المرتبطة بالعشر الأوائل من ذي الحجة، من أبرزها فضل هذه الأيام المباركة ومكانتها العظيمة في الإسلام، وأفضل الأعمال المستحب اغتنامها خلالها، إلى جانب التعريف بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية والعيد، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز ممارسة الشعائر على بصيرة واعتدال. 
وأكدت الدائرة أن هذه البرامج تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية التي تنفذها على مدار العام، بهدف تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية، وترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية، وبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً. 
كما دعت الدائرة عامة السيدات إلى المبادرة بالمشاركة والاستفادة من المحاضرة، والتسجيل عبر الرابط المخصص في المواد الترويجية الخاصة بالفعالية للحصول على شهادات المشاركة.

