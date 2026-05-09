رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

9 مايو 2026 14:35

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف مجالات التعاون خاصة الاقتصادية والتنموية وسبل تعزيزه بما يدعم أولويات التنمية والمصالح المشتركة وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الإماراتية - التركية والبناء على ما تحقق في مساراتها من تطور خاصة شراكاتهما التنموية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تطرق الاتصال إلى مشاركة دولة الإمارات في معرض «ساها إكسبو 2026» الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي يعقد في اسطنبول وأهمية المعرض في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
