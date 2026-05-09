السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة

عبدالله بن زايد
9 مايو 2026 15:32

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا التخابر مع جهات خارجية، والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية، ونجاحها في كشف هذا التنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية مكتسباتها الوطنية.

المصدر: وام
البحرين
عبدالله بن زايد آل نهيان
