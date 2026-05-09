السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي

«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
9 مايو 2026 15:45

تواصل «صحة»، بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي، تطوير منظومة صحية متقدمة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والابتكار الطبي، من خلال تبني أحدث التقنيات الصحية والرقمية، وتعزيز البحث الطبي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يدعم بناء نموذج صحي قائم على الابتكار والوقاية والرعاية المتمحورة حول الإنسان.


وأكدت الدكتورة بادية البندر، مدير إدارة الشؤون الطبية في «صحة»، بمناسبة يوم الإمارات الطبي، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، أن «صحة» تواصل العمل على بناء منظومة صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تعتمد على الوقاية، والطب الدقيق، والبحث الطبي، والاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو نموذج صحي قائم على التنبؤ والوقاية والحماية.

وقالت لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذا النهج يدعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج صحي عالمي المستوى يضع صحة الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم أولوياته، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة في الابتكار الطبي، وتطوير البحث العلمي، وتوسيع استخدام البيانات والتقنيات المتقدمة، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التحول الصحي. وأوضحت أن القطاع الصحي يشهد توسعاً متسارعاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، لا سيما في مجالات التصوير الطبي، ودعم الفحوصات التشخيصية، والخدمات الرقمية المعززة للصحة النفسية، بما يسهم في تطوير نماذج رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة واستباقية.

أخبار ذات صلة
«صحة أبوظبي» تُطلق برنامجاً بحثياً للكشف المبكر عن المخاطر الصحية
جراحة ناجحة لمريضة تبلغ 98 عاماً في «خليفة الطبية»

وقالت إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية «صحة» لدعم مستقبل القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد أطباء وقيادات صحية قادرة على مواكبة تطلعات أبوظبي ودولة الإمارات، ضمن بيئة وطنية تولي أولوية لتطوير التعليم الطبي والبحث والتدريب. وأضافت أن «صحة» تواصل، تماشياً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، توفير منظومة رعاية صحية متكاملة ترافق أفراد المجتمع في مراحل الحياة المختلفة، بدءاً من الوقاية والكشف المبكر والرعاية الأولية، وصولاً إلى الخدمات التخصصية، بما يعزز جودة حياة الأسرة، ويدعم صحة المجتمع.

وأشارت إلى أن هذا التوجه ينعكس عبر برامج ومبادرات تشمل إدارة الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والتثقيف الصحي، إلى جانب التوسع في الطب الإنجابي، والفحوصات الوراثية قبل الزواج، وفحوصات حديثي الولادة، وبرامج زراعة الأعضاء والتأهيل الطبي، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي في تعزيز الرعاية الشاملة والداعمة لصحة الأسر في دولة الإمارات.

المصدر: وام
صحة أبوظبي
صحة
آخر الأخبار
تعبيرية
التعليم والمعرفة
خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء
اليوم 16:00
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
الرياضة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
اليوم 16:00
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
الترفيه
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
اليوم 15:53
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
اليوم 15:45
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©