السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أطباء الإمارات» تسلط الضوء على إنجازات المنظومة الوطنية للجاهزية

9 مايو 2026 16:34

نظمت مبادرة «أطباء الإمارات» بالتعاون مع مؤتمرات «مديك» اليوم ملتقى الإمارات الطبي تحت شعار «جاهزين لرد الجميل للوطن»، الذي استضافته كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية الوطنية وفرق خط الدفاع الأول من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وغير الربحية. ركز الملتقى على استعراض مسيرة تطور المنظومة الإماراتية الموحدة والمتكاملة للجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات، تزامناً مع «يوم الإمارات الطبي» الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة الداعمة للجاهزية الصحية والأمن الصحي، والدور المحوري الذي تضطلع به الكوادر الطبية الوطنية في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. وأبرز الملتقى الإنجازات النوعية التي حققتها المنظومة الوطنية الموحدة للجاهزية على الساحة الدولية إلى جانب إنجازات خط الدفاع الأول في تأسيس وإدارة وتشغيل أول منظومة وطنية موحدة وشاملة للجاهزية والاستجابة، عبر ائتلاف يضم أكثر من 20 مؤسسة حكومية وخاصة وغير ربحية. وتناول الملتقى جهود «أطباء الإمارات» في تطوير الكفاءات الطبية الوطنية عبر تدشين الأكاديميات الطبية الافتراضية، وتدريب أكثر من 30 ألفاً من كوادر خط الدفاع الأول محلياً ودولياً، إلى جانب إطلاق أول مستشفى ميداني متنقل وإدارة عيادات طبية متنقلة داخل الدولة وخارجها، ما أسهم في تقديم خدمات صحية لملايين المستفيدين ضمن برامج إنسانية وتطوعية. وأكد سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة الشارقة الخيرية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتبني مبادرات «أطباء الإمارات» الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به ائتلاف «جاهزية» من مختلف قطاعات الدولة لتمكين خط الدفاع الأول من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن، وتعزيز جودة الحياة واستدامة مسيرة التميز الطبي التي تقودها دولة الإمارات. وقال الدكتور عادل الشامري العجمي رئيس مبادرة «أطباء الإمارات» إن «يوم الإمارات الطبي» الذي تحتفي به الدولة في التاسع من مايو من كل عام تقديراً لعطاء الكوادر الصحية، يمثل محطة وطنية لتكريم العاملين في القطاع الصحي وإبراز الجهود الوطنية التي أثمرت بناء كوادر طبية مؤهلة وتعزيز قدراتها في مختلف مجالات الجاهزية والاستجابة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالعنصر البشري وترسيخ منظومة صحية مستدامة ومتقدمة. شهد الملتقى تكريم الفائزين بـ«جائزة الإمارات الطبية» و«وسام الإمارات الطبي»، إلى جانب تكريم المتطوعين من خط الدفاع الأول المشاركين في الحملات الطبية داخل الدولة وخارجها، تقديراً لعطائهم الإنساني وإسهاماتهم الوطنية في دعم مسيرة التميز الطبي وتعزيز جاهزية القطاع الصحي الوطني.

المصدر: وام
