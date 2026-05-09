الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة»: بناء نموذج صحي قائم على الابتكار والوقاية والرعاية

«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة (وام)
10 مايو 2026 01:55

أبوظبي (وام)

تواصل «صحة»، بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي، تطوير منظومة صحية متقدمة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والابتكار الطبي، من خلال تبني أحدث التقنيات الصحية والرقمية، وتعزيز البحث الطبي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يدعم بناء نموذج صحي قائم على الابتكار والوقاية والرعاية المتمحورة حول الإنسان.
وأكدت الدكتورة بادية البندر، مدير إدارة الشؤون الطبية في «صحة»، بمناسبة يوم الإمارات الطبي، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، أن «صحة» تواصل العمل على بناء منظومة صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تعتمد على الوقاية، والطب الدقيق، والبحث الطبي، والاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو نموذج صحي قائم على التنبؤ والوقاية والحماية.
وقالت إن هذا النهج يدعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج صحي عالمي المستوى يضع صحة الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم أولوياته، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة في الابتكار الطبي، وتطوير البحث العلمي، وتوسيع استخدام البيانات والتقنيات المتقدمة، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التحول الصحي.
وأكدت أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية «صحة» لدعم مستقبل القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد أطباء وقيادات صحية قادرة على مواكبة تطلعات أبوظبي ودولة الإمارات، ضمن بيئة وطنية تولي أولوية لتطوير التعليم الطبي والبحث والتدريب.

مبادرات

أخبار ذات صلة
مدير عام القضاء الشرطي في وزارة الداخلية لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج عربي رائد في نشر الثقافة القانونية الدولية الإنسانية
5000 زائر للجناح الوطني بمعرض الدفاع والطيران في إسطنبول

وأشارت إلى أن هذا التوجه ينعكس عبر برامج ومبادرات تشمل إدارة الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والتثقيف الصحي، إلى جانب التوسع في الطب الإنجابي، والفحوص الوراثية قبل الزواج، وفحوص حديثي الولادة، وبرامج زراعة الأعضاء والتأهيل الطبي، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي في تعزيز الرعاية الشاملة والداعمة لصحة الأسر في دولة الإمارات.

صحة
دائرة الصحة
أبوظبي
الإمارات
يوم الإمارات الطبي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يعزي ذوي الفقيد (الصور من وام)
علوم الدار
حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة حاضر المهيري
10 مايو 2026
عمار بن حميد في صورة مع العريس وذويه بحضور عبدالعزيز بن حميد وراشد بن حميد (الصور من وام)
علوم الدار
عمار بن حميد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح الغرير وبن حريز
10 مايو 2026
سيف بن زايد في صورة مع العرسان وذويهم بحضور سلطان بن حمدان (الصور من وام)
علوم الدار
سيف بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران أفراح الشريفي والعامري والمزروعي بالعين
10 مايو 2026
«الكراسات الفلسفية» مبادرة نوعية لتقديم الفلسفة كقوة حية في تشكيل الوعي
علوم الدار
«الكراسات الفلسفية» مبادرة نوعية لتقديم الفلسفة كقوة حية في تشكيل الوعي
10 مايو 2026
مدير عام القضاء الشرطي في وزارة الداخلية لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج عربي رائد في نشر الثقافة القانونية الدولية الإنسانية
علوم الدار
مدير عام القضاء الشرطي في وزارة الداخلية لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج عربي رائد في نشر الثقافة القانونية الدولية الإنسانية
10 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©