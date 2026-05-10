نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تحضر مراسم تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، مراسم تنصيب فخامة لورا فرنانديز، رئيسة جمهورية كوستاريكا.

ونقلت معالي نورة الكعبي إلى فخامة الرئيسة فرنانديز، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهاني سموهم وتمنياتهم لحكومة وشعب كوستاريكا بدوام التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامة الرئيسة فرنانديز، معالي نورة الكعبي، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لحكومة وشعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والنماء.

كما التقت معالي نورة الكعبي عدداً من المسؤولين، من بينهم معالي فرانسيسكو غامبوا سوتو، النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير الخارجية والعبادة في كوستاريكا، ومعالي نوغي أكوستا خائين، رئيس حزب الشعب السيادي، والأب سيرجيو فالفيردي إسبينوزا، مؤسس ومدير جمعية الروح القدس.

وأكدت معالي نورة الكعبي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعميق الشراكة الثنائية مع جمهورية كوستاريكا؛ حيث تصادف هذا العام الذكرى السادسة عشرة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسلطت الكعبي، الضوء على الخطوات المهمة التي تحققت في مجالات التعاون الرئيسية، مشيرةً إلى إبرام خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم، ولا سيما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تشكل ركيزة لعلاقة اقتصادية قوية ومتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا.

كما أكدت أن العلاقات الثنائية تتجاوز مجالي التجارة والاستثمار لتشمل روابط إنسانية وثقافية راسخة بين شعبي البلدين.

وقالت الكعبي: "تفخر دولة الإمارات بالشراكة القوية والراسخة القائمة على المبادئ التي بنتها مع جمهورية كوستاريكا على مدى الأعوام الستة عشر الماضية"، مضيفة: "تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل الوثيق مع جمهورية كوستاريكا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بما يعود بالخير والمنفعة على شعبي البلدين".