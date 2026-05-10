%99.05 ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في مؤشرات «شرطة الراشدية»

دبي (الاتحاد)



تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الراشدية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطّلع على آليات العمل والنتائج التشغيلية والمؤشرات الاستراتيجية للمركز.

كما اطّلع معاليه على أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها المركز، ومنها مؤشر ارتفاع نسبة الشعور بالأمان إلى 99.05%، ومؤشر «نسبة الثقة في مركز الشرطة الموجود بالقرب منك» 97.45%، إلى جانب مؤشر «نسبة 98.2% في السعادة الوظيفية»، فضلاً عن حصول المركز على خمس جوائز في التميز المؤسسي، وتطبيق 221 اقتراحاً تطويرياً، الأمر الذي يعكس ثقافة الابتكار والتحسين المستمر لدى الكوادر الشرطية.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالكفاءة العالية والجاهزية الميدانية والحرص على تطوير الخدمات الاستباقية والذكية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي في إمارة دبي.