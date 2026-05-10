الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

%99.05 ارتفاع نسبة الشعور بالأمان في مؤشرات «شرطة الراشدية»

عبدالله المري يتوسط منتسبي مركز شرطة الراشدية في صورة جماعية (من المصدر)
11 مايو 2026 01:06

 دبي (الاتحاد) 

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الراشدية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطّلع على آليات العمل والنتائج التشغيلية والمؤشرات الاستراتيجية للمركز.
كما اطّلع معاليه على أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها المركز، ومنها مؤشر ارتفاع نسبة الشعور بالأمان إلى 99.05%، ومؤشر «نسبة الثقة في مركز الشرطة الموجود بالقرب منك» 97.45%، إلى جانب مؤشر «نسبة 98.2% في السعادة الوظيفية»، فضلاً عن حصول المركز على خمس جوائز في التميز المؤسسي، وتطبيق 221 اقتراحاً تطويرياً، الأمر الذي يعكس ثقافة الابتكار والتحسين المستمر لدى الكوادر الشرطية. 
وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالكفاءة العالية والجاهزية الميدانية والحرص على تطوير الخدمات الاستباقية والذكية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي في إمارة دبي. 

أخبار ذات صلة
تكامل مؤسسي بين «كهرباء دبي» و«محمد بن راشد للمعرفة»
دورة لـ «التحقيقات الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر» بشرطة دبي
شرطة الراشدية
شرطة دبي
دبي
الشعور بالأمان
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
الرياضة
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
11 مايو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: هزيمة إيران عسكرياً لا تعني انتهاء المواجهة
11 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تكثف جهودها الإغاثية في غزة
11 مايو 2026
نازحون سودانيون في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الحرب الأهلية أفرزت واقعاً إنسانياً شديد القسوة بالسودان
11 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©