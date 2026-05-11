الإمارات تشارك في الاجتماع الـ84 للجنة حماية البيئة البحرية في لندن

11 مايو 2026 16:24

شاركت دولة الإمارات متمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الـ84 للجنة حماية البيئة البحرية، الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية IMO، في لندن، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة قطاع النقل البحري.

وشهد الاجتماع اعتماد عدد من المقترحات التي تقدمت بها دولة الإمارات بتأييد أغلبية الدول الأعضاء، من أبرزها القرار بشأن إجراءات حماية البيئة البحرية في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج، ولا سيما في مضيق هرمز وحوله، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

كما تم اعتماد مشروع تعديلات اتفاقية إدارة مياه "الصابورة"، إلى جانب القرار المتعلق بالمبادئ التوجيهية لإدارة مياه الصابورة ووضع الخطط المرتبطة بها، بما يعزز حماية النظم البيئية البحرية من الكائنات الدخيلة.

واعتمدت اللجنة قراراً بشأن استراتيجية 2026 وخطة العمل لمعالجة النفايات البلاستيكية البحرية من السفن، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو الحد من التلوث البحري وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي المشاركة في سياق الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم العمل الدولي المشترك، وتعزيز منظومة النقل البحري المستدام، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في حماية البيئة البحرية وتحقيق الحياد المناخي.

المصدر: وام
لندن
البيئة البحرية
الإمارات
حماية البيئة
