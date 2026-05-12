«شرطة دبي» تُحذر من الوقوع ضحية لإعلانات حملات الحج الوهمية

أساليب جديدة للمحتالين تبرز خلال مواسم وأوقات محددة (من المصدر)
13 مايو 2026 02:11

دبي (الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، واستغلال رغبتهم في زيارة بيت الله الحرام، من خلال نشر حملات وهمية وإعلانات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تتضمن عروضاً جاذبة وأسعاراً منخفضة، وتسهيلات مزعومة للحجز والسفر؛ بهدف الاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية والمالية للضحايا.
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة «كن واعياً للاحتيال»، إزاء العديد من الأساليب الجديدة والمبتكرة للمحتالين، والتي يبرز البعض منها خلال مواسم وأوقات محددة من العام، ومنها موسم الحج، للترويج لحملات حج وعمرة غير معتمدة، مُدعين توفير باقات «مضمونة» وبأسعار أقل من المعتاد، أو استخراج تأشيرات وتصاريح بصورة عاجلة، مُستغلين رغبة بعض الأشخاص باغتنام الفرصة، ثم لا يلبث المحتالون في طلب تحويل مبالغ مالية مقدماً لإنهاء الإجراءات، لكنهم يختفون من دون تقديم أي خدمة حقيقية.
وأوضحت «شرطة دبي»، أن هذا النوع من الجرائم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترات التي تسبق مواسم الحج والعمرة، نتيجة تزايد الإقبال على البحث عن عروض وحملات عبر الإعلانات المنتشرة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع المُحتالين إلى تكثيف نشاطهم عبر إنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وانتحال أسماء مؤسسات وشركات معروفة، واستخدام صور وشعارات وتصاميم لإضفاء المصداقية على إعلاناتهم الوهمية.
وشدّدت القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية التأكد من اعتماد حملات الحج والعمرة الرسمية والموثوقة من الجهات المختصة، وعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة أو غير مرخصة، مهما بدت عروضها جذابة، داعية أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق الكامل من الجهة المقدمة للخدمة، والتأكد من وجود مَقر رسمي وسجل تجاري معتمد للجهة المُتعامل معها.
ووجّهت شرطة دبي الجمهور إلى تعزيز وعيهم بالاطّلاع على منصة «e-Crime Hub»، للتوعية من الجرائم الإلكترونية، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو إعلانات مشبوهة عبر القنوات الرسمية.

