الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

50 ألف متقاعد يستفيدون من مزايا تأمينية حصرية عبر «تم»

خلف الحمادي ومسؤولو الجانبين عقب توقيع الشراكة (من المصدر)
13 مايو 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «شوري»، إحدى شركات First. Tech والمتخصّصة في حلول التأمين الرقمية، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير خصومات حصرية ومزايا للمتقاعدين على خدمات تأمين المركبات عبر منصة «تم».
وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجانبين على تعزيز جودة الخدمات والمزايا المقدمة للمتقاعدين، وتوفير حلول أكثر سهولة ومرونة تواكب احتياجاتهم اليومية، بما يسهم في تحسين تجربتهم، وتمكينهم من الوصول إلى خيارات تأمينية متنوعة بسهولة وكفاءة.
وبموجب الاتفاقية، سيتمكن أكثر من 50 ألف متقاعد مسجل لدى الصندوق من الوصول إلى خيارات وعروض تأمينية متنوعة بأسعار تنافسية وخصومات ومزايا حصرية مقدمة من أكثر من 15 شركة تأمين، حيث تتاح لهم مقارنة المنتجات التأمينية واختيار الأنسب لاحتياجاتهم مباشرة، دون الحاجة إلى التنقل بين جهات أو إجراءات مختلفة بسهولة ومرونة.
ويمكن للمتقاعدين الاستفادة من المزايا الحصرية من خلال التسجيل والدخول إلى منصة «تم»، واختيار خدمات «شوري» للاطلاع على خيارات التأمين المتاحة ومقارنة العروض واختيار الأنسب له.
وقال خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد: «يحرص الصندوق على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لتوفير مزايا وخدمات تسهم في دعم المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما يعزّز جودة حياتهم ويوفر لهم خيارات أكثر مرونة وسهولة. وتأتي شراكتنا مع «شوري» ضمن هذا التوجه، تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي في الارتقاء بجودة حياتهم».
وقال عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «شوري»: «نفخر بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد لتقديم حلول تأمينية رقمية أكثر سهولة ومرونة للمتقاعدين. وتمثّل هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين التكنولوجيا والخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين، ويعكس رؤية أبوظبي نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وترابطاً».
وأضاف: «في إطار استراتيجيتنا التوسعية، نواصل تطوير شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة لدمج خدمات التأمين ضمن المنظومات الرقمية اليومية، بما يجعل الوصول إلى الخدمات التأمينية أكثر سهولة وملاءمة لمختلف فئات المجتمع».

