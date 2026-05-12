شراكة بين «إيدج» و«أدنوك» لتعزيز تطوير الكفاءات الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت كل من مجموعة إيدج وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قدرات موظفي «أدنوك»، عبر برامج التدريب والدعم المتقدمة التي تقدمها «بريدج»، الذراع الاستراتيجية لمجموعة إيدج في تطوير التكنولوجيا ونقلها من مراحل التطوير إلى الإنتاج والتصنيع والتميز التشغيلي.

ونجحت «بريدج» في تدريب أكثر من 450 موظفاً من أدنوك ضمن تعاون سابق، حيث شملت البرامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات القيادة وأدوات اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات والتحول الرقمي.

وبموجب التعاون الجديد، ستدعم «بريدج» دعم مبادرات «أدنوك» في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات البشرية ودمج التكنولوجيا الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات تطوير القيادات وتعزيز التنوع والشمول وصقل المهارات، إضافة الابتكار والتحديات التطبيقية، وتمكين القوى العاملة، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا الحرجة ومزدوجة الاستخدام في أصول الطاقة والاستدامة ومرونة البنية التحتية عبر سلسلة القيمة الخاصة بـ«أدنوك».

وفي هذا الصدد، قالت سناء الضاومي، نائب رئيس أول للموارد البشرية بمجموعة إيدج: «يسهم هذا التعاون في نقل خبرات (إيدج) في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات إلى بيئة عمل (أدنوك)، بما يعزّز بناء القدرات الوطنية المستدامة وعالية المستوى ودعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية. كما ستوفر هذه الشراكة لموظفي (أدنوك) فرصة الوصول إلى أحدث البرامج والأدوات والمعرفة، التي تعزّز المهارات الوطنية السيادية وترسّخ مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والطاقة».

وتعكس الشراكة التقارب الاستراتيجي بين «إيدج» و«أدنوك»، باعتبارهما من الشركات الكبرى في أبوظبي، ودورهما المشترك في دعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي متقدم قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتطور.

وقال أحمد المهيري، نائب رئيس أول، الخدمات المشتركة للموارد البشرية والثقافة للمجموعة في «أدنوك»: «تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين (أدنوك) و(إيدج) التزامنا بتأهيل الكفاءات الوطنية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو أدنوك ويساهم في تسريع التقدم والتطور في دولة الإمارات».