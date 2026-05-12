الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: الثقافة لغة عالمية قادرة على تعزيز الحوار

لطيفة بنت محمد وفريدريك فلورين خلال اللقاء بحضور ريم الهاشمي ومريم الحمادي وسعيد العطر وعدد من المسؤولين ( وام)
13 مايو 2026 02:11

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الدفاع» تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور
انطلاق «أديس 2026» في أبوظبي برؤية عالمية لبناء مدن المستقبل وتعزيز جودة الحياة

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة. وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والسويد، واستعراض فرص الشراكة في مجالات الثقافة والتعليم والابتكار والموسيقى والتصميم والاقتصاد الإبداعي.
وأعربت سموها عن تقديرها لعلاقات التعاون والصداقة المتطورة التي تجمع دولة الإمارات بمملكة السويد، وأشادت بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السويدية للقطاع الثقافي والإبداعي، ونوهت سموها بتقارب وجهات النظر حول أهمية تعزيز عوامل نمو وازدهار الاقتصاد الإبداعي، معربة عن أملها في توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.
وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: نحرص في دولة الإمارات على ترسيخ جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الثقافة لغة عالمية قادرة على تعزيز الحوار، وتبادل التجارب الناجحة، وتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب، ويأتي تعاوننا مع مملكة السويد في إطار رؤيتنا المشتركة الرامية إلى دعم نمو القطاعين الثقافي والإبداعي، وتمكين المبدعين من الوصول إلى فرص نوعية تسهم في تطوير أعمالهم، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار تواكب التحولات المستقبلية في الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأضافت سموها: تواصل دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع، ببناء شراكات دولية تدعم الحراك الثقافي والتبادل المعرفي، وتسهم في تطوير منظومات ثقافية مستدامة تعزز تنافسية الاقتصاد الإبداعي.
حضر اللقاء كل من: معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.
من جانبه، ثمن فريدريك فلورين عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة السويد، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم الابتكار.  
كما أشاد بما حققته إمارة دبي من تطور نوعي في ترسيخ حضورها على خارطة الثقافة العالمية.

لطيفة بنت محمد
دبي
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
سفير السويد
السفير السويدي
السويد
هيئة الثقافة والفنون
هيئة الثقافة والفنون في دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
13 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
13 مايو 2026
رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
13 مايو 2026
طفل برفقة امرأة يعبران شارعاً بينما تقوم قوات إسرائيلية بدورية جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
13 مايو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
13 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©