لطيفة بنت محمد: الثقافة لغة عالمية قادرة على تعزيز الحوار

دبي (وام)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة. وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل توسيع آفاق التعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والسويد، واستعراض فرص الشراكة في مجالات الثقافة والتعليم والابتكار والموسيقى والتصميم والاقتصاد الإبداعي.

وأعربت سموها عن تقديرها لعلاقات التعاون والصداقة المتطورة التي تجمع دولة الإمارات بمملكة السويد، وأشادت بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السويدية للقطاع الثقافي والإبداعي، ونوهت سموها بتقارب وجهات النظر حول أهمية تعزيز عوامل نمو وازدهار الاقتصاد الإبداعي، معربة عن أملها في توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: نحرص في دولة الإمارات على ترسيخ جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الثقافة لغة عالمية قادرة على تعزيز الحوار، وتبادل التجارب الناجحة، وتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب، ويأتي تعاوننا مع مملكة السويد في إطار رؤيتنا المشتركة الرامية إلى دعم نمو القطاعين الثقافي والإبداعي، وتمكين المبدعين من الوصول إلى فرص نوعية تسهم في تطوير أعمالهم، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار تواكب التحولات المستقبلية في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأضافت سموها: تواصل دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع، ببناء شراكات دولية تدعم الحراك الثقافي والتبادل المعرفي، وتسهم في تطوير منظومات ثقافية مستدامة تعزز تنافسية الاقتصاد الإبداعي.

حضر اللقاء كل من: معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.

من جانبه، ثمن فريدريك فلورين عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة السويد، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم الابتكار.

كما أشاد بما حققته إمارة دبي من تطور نوعي في ترسيخ حضورها على خارطة الثقافة العالمية.