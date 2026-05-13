الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
13 مايو 2026 22:03

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة. بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين.
كما استعرض سموهما، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها. مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات
«الشارقة للكتاب» تستحدث فرصاً جديدة للتعاون بين المشهد الثقافي الإماراتي واليوناني
المصدر: وام
رئيس الدولة
أمير قطر
قطر
الإمارات
محمد بن زايد
تميم بن حمد
آخر الأخبار
سعود بن صقر القاسمي
علوم الدار
سعود بن صقر يشهد حفل عقد قران سالم بن سلطان بن حميد القاسمي
اليوم 22:33
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات
اليوم 22:31
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
اليوم 22:03
«الشارقة للكتاب» تستحدث فرصاً جديدة للتعاون بين المشهد الثقافي الإماراتي واليوناني
التعليم والمعرفة
«الشارقة للكتاب» تستحدث فرصاً جديدة للتعاون بين المشهد الثقافي الإماراتي واليوناني
اليوم 21:45
سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تغلق حدودها مع أوكرانيا
اليوم 21:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©