قرقاش: الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات

أنور قرقاش
13 مايو 2026 22:31

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات.
وقال معاليه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يتابع العالم الزيارة المهمة للرئيس الأميركي إلى الصين وما قد تحمله من تأثيرات على المسار الإقليمي. وفي هذا السياق، تؤكد دولة الإمارات مجدداً أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها».
وأضاف: «لم نسعَ إلى هذه الحرب، وعملنا مخلصين على تجنبها، ولا يمكن أن تُبنى العلاقات العربية الإيرانية في الخليج على المواجهات والصراعات، في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة».
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمي الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولويتها وقناعتها الراسخة ستبقيان في تغليب الحلول السياسية، إيماناً بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار».

