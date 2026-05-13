«ريبورتاج العقارية» تشارك في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة «ريبورتاج العقارية» مشاركتها شريكاً استراتيجياً في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» (ADIS 2026).

وضمن فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026»، شارك المهندس ملهم غازي خريبة، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة «ريبورتاج العقارية»، في جلسة نقاشية، تناولت مستقبل الإسكان الميسر في أبوظبي، والعوامل التي تسهم في تشكيل الجيل الجديد من المجتمعات السكنية المتكاملة في الإمارة.

وقال خريبة، إن المشهد السكني في أبوظبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بتطور البنية التحتية، وارتفاع توقعات السكان والمستثمرين، إلى جانب الرؤية الحضرية طويلة الأجل التي تتبناها الإمارة، مشيراً إلى أن التركيز بات أكبر على جودة التصميم، والمواقع الاستراتيجية، والخدمات المتكاملة، وجودة الحياة داخل المجتمعات السكنية الحديثة.





وسجلت المجموعة خلال عام 2025 مبيعات بلغت 9.6 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 90%، في مؤشر يعكس تصاعد الطلب على المشاريع السكنية التي تجمع بين جودة التصميم، وأسلوب الحياة العصري، والقيمة الاستثمارية المستدامة. وتأتي مشاركة «ريبورتاج العقارية» في «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026» في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والتطوير العمراني المستدام، مدعومة برؤية تنموية طويلة الأجل، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع العقاري واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.

وتتواجد المجموعة اليوم في عددٍ من الأسواق الإقليمية والدولية تشمل الإمارات، ومصر، والسعودية، وتركيا، وأفريقيا، وأذربيجان، وألبانيا، والمملكة المتحدة، إلى جانب خطط توسع مستمرة تستهدف أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.