الأحد 17 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين الاستهداف الإرهابي للمنطقة المحيطة بمحطة براكة

شعار وزارة الخارجية
17 مايو 2026 19:53

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، كما تؤكد المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.

أخبار ذات صلة
رئيس البرلمان العربي يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية
جامعة الدول العربية تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.

كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

المصدر: وام
الإمارات
استهداف
اعتداء إرهابي
محطة براكة
محطة براكة للطاقة النووية
طائرة مسيرة
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب يدلي بتصريح صحفي
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر: "لن يبقى شيء" من إيران ما لم يحصل اتفاق
اليوم 21:26
سينر يحرز لقب دورة روما
الرياضة
سينر يحرز لقب دورة روما
اليوم 21:23
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اقتصاد
«جمارك الشارقة» تطلق ممراً لوجستياً متكاملاً مع سلطنة عُمان
اليوم 21:05
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اقتصاد
«سياحة عجمان» تستعرض مقومات الإمارة في معرض «IMEX فرانكفورت 2026»
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©