الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي في الصين

عبدالرحمن العور خلال الزيارة (من المصدر)
18 مايو 2026 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

اطّلع وفد برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي 2026، الذي عُقد في مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحول، والتنمية، والحوكمة»، على التجربة الصينية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة التعليم العالي، وتحسين مُخرجاتها، ورفد القطاعات الاقتصادية والصناعية بأفضل المواهب والكفاءات. 
وضمّ الوفد ممثّلين من كلتا الوزارتين، إلى جانب تسعة ممثّلين عن خمس مؤسّسات تعليم عالٍ في الدولة، شملت: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية. 
وحضر الوفد عدداً من الجلسات والفعاليات الرئيسة ضمن المؤتمر، والتي تناولت أحدث التوجهات العالمية في مجالات التعليم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في توظيف التقنيات الذكية لتعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءة مخرجاته. 
وعقد معالي الدكتور عبدالرحمن العور والوفد المرافق، على هامش المؤتمر، اجتماعين مع قيادات من جامعتي تسينغهوا وشنغهاي جياو تونغ، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعات الإماراتية ونظيراتها الصينية، وفرص التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، واستكشاف آفاق تطوير الشراكات الأكاديمية والبحثية، وبرامج التبادل العلمي، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطب والهندسة، والطاقة، والتقنيات المتقدمة، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية للبلدين الصديقين، ويعزِّز فرص تبادل الخبرات والمعرفة، لدعم الابتكار وتطوير منظومة التعليم المستقبلية.

شراكات

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز حضورها الدولي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع شراكاتها الأكاديمية العالمية، بما يواكب توجهاتها الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويدعم بناء منظومة تعليمية وبحثية متقدمة تستجيب لمتطلبات المستقبل.

