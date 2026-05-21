بلدية الظفرة تواصل استعداداتها لاستقبال الزوار في عيد الأضحى

بدأت الفرق المختصة في بلدية منطقة الظفرة تجهيز وتجميل المرافق الترفيهية من مسطحات خضراء ومجمعات للألعاب وحدائق الحارات داخل الأحياء، والحدائق العامة استعداداً لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إضافة إلى تزيين الشوارع ومداخل المدن والساحات العامة بالإنارة والزينة الخاصة بالعيد لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة، بهدف توفير أجواء ترفيهية متكاملة تعزز سعادة المجتمع وتلبي احتياجات الأسر والزوار.

فقد تم في هذا الصدد تجهيز 105 من المرافق الترفيهية لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة وفق أفضل إجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة زوار الحدائق إلى جانب إعداد مناطق ألعاب الأطفال، وأصحاب الهمم بما يضمن توفير بيئة آمنة وممتعة حسب المعايير العالمية.

وأعد فريق التواجد البلدي بالبلدية برنامجاً متنوعاً يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والألعاب الشعبية وعروض الفرق الحربية، وأماكن للأطفال تضم ألعابا متنوعة وأنشطة للرسم والتلوين، ورسم الحنا، بالإضافة إلى مجسمات بطابع العيد وشخصيات كرتونية.

وتواصل منطقة الظفرة تعزيز مكانتها وجهة سياحية وترفيهية متميزة من خلال تطوير المرافق والخدمات وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتراثية التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، بما يعكس الطابع الحضاري والتراثي للمنطقة.