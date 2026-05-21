الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ارتفاع درجات الحرارة غداً

21 مايو 2026 17:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25  كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب آخر الليل. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:57 والمد الثاني 04:57، والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:36

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعه 14:26 والمد الثاني 01:55، والجزر الأول عند الساعة 07:39 والجزر الثاني عند الساعة 20:38.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                         40 27 70 25

دبي                               38 24 65 20

الشارقة                           39 26 65 15

عجمان                            34 26 70 30

أم القيوين                          37 23 80 15

رأس الخيمة                       42 27 60 15

الفجيرة                             38 30 50 15

العـين                               42 25 50 10

ليوا                                  43 23 80 10

الرويس                             38 20 80 15

السلع                                 38 22 75 15

دلـمـا                                 32 27 90 60

طنب الكبرى / الصغرى         33 26 70 50

أبو موسى                           33 26 70 50.

المصدر: وام
