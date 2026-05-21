محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025

21 مايو 2026 18:21

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في قصر الوطن في أبوظبي.
ضمت الدفعة الجديدة من برنامج "قيادات حكومة الإمارات 2025" كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص، من فئات رؤساء الأقسام ومديري المشاريع والخبراء والمتخصصين ومديري الإدارات، ضمن رحلة تطوير قيادي استمرت عاماً كاملاً.
شمل البرنامج التدريبي للكوادر الوطنية المشاركة 5 ورش تنفيذية متخصصة بالتعاون مع شركاء معرفة عالميين وإماراتيين، وجلسات إرشاد مع خبراء دوليين، إلى جانب جولة معرفية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والعمل على ابتكار وتنفيذ 3 مشاريع تطويرية تخدم قطاعات الاقتصاد والبيئة والصناعة.
وخاضت الكوادر الوطنية المشاركة تجربة ملهمة ضمن «مسار الخبير» في العمل الحكومي، كما عملوا من خلال اختيار حالات نموذجية حول العالم على دراسة التحديات الحكومية في عدة دول والعمل على تصميم الحلول الخاصة بكل منها ضمن مسار «تبني دولة».
وركز برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، على إعداد قيادات وطنية قادرة على استشراف المستقبل، وفهم التحولات العالمية، وإدارة المشاريع المعقدة والمترابطة، وصناعة السياسات القائمة على الأدلة في عصر البيانات، بما يعزز جاهزية العمل الحكومي لمواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.
يذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات تم إطلاقه عام 2008، في مبادرة وطنية هادفة لتأسيس منظومة قدرات وطنية تضم أفضل الكوادر في الدولة، ويركز البرنامج على إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية، وتأهيل نخبة من القيادات القادرة على استباق المستقبل، ومواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤاها للمرحلة المقبلة.
ويسعى برنامج قيادات حكومة الإمارات إلى المساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية وإعداد قيادات حكومية على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستباقية، وذات قدرة عالية في مواكبة التحديات المستقبلية، ودعم الجهات في تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات، ومنذ إطلاقه خرَّج البرنامج أكثر من 770 قيادياً، أحدثوا أثراً إيجابياً في جهاتهم وفي العمل الحكومي.

