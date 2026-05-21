«نيويورك أبوظبي» تحتفي بتخريج 600 طالب وطالبة من 80 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

أحيت جامعة نيويورك أبوظبي، حفل التخرج الثالث عشر في الاتحاد أرينا لتكريم دفعة 2026، وهي الأكبر منذ تأسيسها في عام 2010. وتخرج تقريباً 600 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 80 دولة في هذا الحدث الذي يشهد على نمو الجامعة وتأثيرها على النطاق العالمي.

حضر الفعالية، إيفان ر. تشيسلر، رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وريما المقرّب، عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، وليندا ميلز، رئيسة جامعة نيويورك.

وشهد الحدث مشاركة محمد جودت، مؤلف الكتب الأكثر مبيعاً والذي شغل سابقاً منصب كبير مسؤولي الأعمال لجوجل إكس الذي ألقى الكلمة الرئيسة وقال فيها: «يدخل الخريجون اليوم عالماً يموج بالاضطرابات، لكنه في الوقت ذاته مليء بالفرص. لقد باتت القدرة على التكيّف والتعلم المستمر والتعامل المتأني مع التغييرات أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولهذا، فإن تمكّن هذا الجيل من الجمع بين الابتكار والتعاطف، وتسخير مواهبه في خدمة الغير، فإنني واثق من أنه سيحدث تغييراً استثنائياً في العالم».

وأشاد إيفان ر. تشيسلر، رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك بالخريجين، حيث قال: «لقد وصلتم إلى هذه المرحلة بتكريس أنفسكم لتجربة تعليمية لا يمكن لغير جامعة نيويورك أبوظبي توفيرها، وهي تجربة تعليمية رصينة في بيئة متفوقة أكاديمياً تضم طلاباً وأساتذة من شتى الثقافات والرؤى من حول العالم. وقد نجحتم وأقرانكم في تذليل العقبات التي واجهتكم بثبات وروح إيجابية عالية».