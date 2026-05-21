الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

استعدادات مكثّفة في الظفرة لاستقبال الزوّار خلال عيد الأضحى

مقر بلدية منطقة الظفرة
22 مايو 2026 01:50

منطقة الظفرة (الاتحاد)

بدأت الفرق المختصّة في منطقة الظفرة، بتجهيز وتجميل المرافق الترفيهية من مسطحات خضراء ومجمعات الألعاب وحدائق الحارات الموجودة بداخل الأحياء، والحدائق العامة في المنطقة، استعداداً لاستقبال الزوّار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تزيين الشوارع ومداخل المدن والساحات العامة بالإنارة والزينة الخاصة بالعيد لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة، بهدف توفير أجواء ترفيهية متكاملة، تعزّز سعادة المجتمع، وتلبي احتياجات الأسر والزوّار.
وتم تجهيز 105 من المرافق الترفيهية لتوفير بيئة مجتمعية متكاملة، وفق أفضل إجراءات الأمن والسلامة؛ للمحافظة على سلامة زوّار الحدائق. وكذلك تجهيز مناطق ألعاب الأطفال، وأصحاب الهمم بما يضمن توفير بيئة آمنة وممتعة حسب المعايير العالمية.
وأعد فريق التواجد البلدي بالبلدية برنامجاً متنوعاً يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والألعاب الشعبية وعروض لفرق الحربية، وأماكن للأطفال تضم ألعاباً متنوعة وأنشطة للرسم والتلوين، ورسم الحنا، بالإضافة إلى مجسمات بطابع العيد وشخصيات كرتونية.

