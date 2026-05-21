وفد «المعارف الاستراتيجية» في عجمان يطّلع على تجربة «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

أبوظبي، عجمان (وام)

زار وفد من برنامج المعارف الاستراتيجية في حكومة عجمان، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، للاطلاع على تجاربها في بناء منظومات الذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم ريادة الأعمال التقنية، واستكشاف أفضل الممارسات التي تمكّن المؤسسات الحكومية من توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي.

تأتي الزيارة في إطار توجّهات حكومة عجمان لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وبالتزامن مع إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، «برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي»، الهادف إلى تسريع التحول الحكومي الذكي، ورفع قدرة الجهات الحكومية على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. استمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض تعريفي حول جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومبادراتها البحثية والتطبيقية، إلى جانب عرض قدّمه مركز حضانة وريادة الأعمال في الجامعة حول برامجه المتخصصة في دعم الابتكار، وبناء المهارات المستقبلية، وتحويل الأفكار التقنية إلى مشاريع قابلة للتطوير.

وشهدت الزيارة نقاشات موسّعة مع معهد النماذج التأسيسية والأكاديمية التابعة للجامعة حول آليات بناء الركائز الداعمة لمنظومات الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، وأبرز المتطلبات المرتبطة بالبنية المعرفية والمهارية والتنظيمية اللازمة لنجاح هذه التحولات، خاصة في ضوء البرامج والمبادرات الجديدة التي تعمل عليها حكومة عجمان في هذا المجال.

كما زار وفد «برنامج المعارف الاستراتيجية» في حكومة عجمان أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، للاطلاع على التحولات الدولية والاتجاهات الاستراتيجية المؤثرة في المشهدين الإقليمي والعالمي.

والتقى الوفد، الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، الذي قدّم جلسة بعنوان «السياسة الخارجية لدولة الإمارات: قراءة في المرحلة الراهنة»، تناول خلالها المرتكزات الاستراتيجية للسياسة الخارجية، ونهج الدولة في التعامل مع التحولات الدولية، ضمن رؤية تقوم على التوازن، والانفتاح، وبناء الشراكات، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.