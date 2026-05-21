الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جلسة نقاشية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي في أم القيوين

جانب من الجلسة النقاشية (من المصدر)
22 مايو 2026 01:49

أم القيوين (الاتحاد)

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة نقاشية حول معايير المحتوى الإعلامي، وذلك ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية التي تنظّمها الهيئة في مختلف إمارات الدولة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي. وحضر الجلسة التي أقيمت في المركز الإبداعي في إمارة أم القيوين عدد من المسؤولين وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي وممثلون عن الجهات الحكومية وعدد من طلبة وأساتذة جامعة أم القيوين إلى جانب إعلاميين ومؤثرين وصُناع محتوى.
واستعرض محمد السلامي، مدير إدارة المحتوى الإعلامي بالهيئة الوطنية للإعلام، خلال الجلسة، معايير المحتوى الإعلامي والتي تمثل الإطار المنظم لصناعة المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات، ومرجعاً لصناع المحتوى والمنصات الإخبارية والجهات الإعلامية لضمان توافق كل منتجاتها مع القوانين والأنظمة والإجراءات والمبادئ والقيم في دولة الإمارات.
وشهد المجلس نقاشات ثرية تناولت دور المحتوى الإعلامي في دعم الرؤية الاستراتيجية للدولة، وكيفية تحويل الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي إلى سلوك مجتمعي يومي يسهم في عكس صورة إيجابية عن دولة الإمارات.
وترسخ الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي، التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع المكاتب الإعلامية والجهات المعنية في كافة إمارات الدولة، ركائز بناء بيئة إعلامية احترافية ومسؤولة، تشجّع صناع المحتوى والإعلاميين والمؤثرين، وتنظّم عمل المؤسسات الإعلامية، وتستقطب مزيداً من الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.

