الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אלیوم
עדד אלیوم
عبدالله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني ووزير المالية

21 مايو 2026 23:28

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموّه إلى برلين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع ألمانيا، بما يدعم جهودهما لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرّقت المباحثات إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولّداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب معالي لارس كلينغبايل عن تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع دولة الإمارات، وإدانة بلاده لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سموّه عن شكره وتقديره لمعاليه على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وأحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
لارس كلينغبايل
