الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«النيابة العامة» تشارك في برنامج دولي لبناء قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفد النيابة العامة الاتحادية خلال المشاركة (وام)
22 مايو 2026 01:50

أبوظبي (وام)

شاركت النيابة العامة الاتحادية في برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في مدينة ناغبور بجمهورية الهند ضمن برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار بريكس، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من الدول المشاركة.
تناول البرنامج - الذي امتد خمسة أيام - موضوعات متخصصة شملت النهج القائم على المخاطر، والتحقيقات المالية، والجرائم الضريبية كجرائم أصلية، وغسل الأموال القائم على التجارة، والمستفيد الحقيقي، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول. ومثل النيابة العامة الاتحادية في البرنامج المستشار عبدالعزيز الشحي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.

