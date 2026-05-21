لطيفة بنت محمد تستضيف قادة الابتكار العالمي في مجلس «حلول دبي للمستقبل- ابتكارات للبشرية»

دبي (الاتحاد)

استضافت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجلساً في «مؤسسة دبي للمستقبل»، جمع نخبةً من قادة القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في «حلول دبي للمستقبل- ابتكارات للبشرية»، في خطوة تعكس النمو والتقدّم المتسارع للمبادرة، وتدعم تمكين الأبحاث والأفكار النوعية، وتحويلها إلى حلول ومشاريع عملية تخدم مختلف القطاعات الحيوية، ما يُعزّز مكانة دبي منصةً عالميةً للابتكار وتطوير حلول المستقبل.

وتوفر المبادرة التي أُطلِقت بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لروّاد الأعمال والباحثين والمبتكرين، التمويل والخبرات التجارية، والدعم المتخصص من فرق العمل، إلى جانب بناء شراكات مع جهات حكومية وخاصة تدعم تطوير المشاريع الواعدة وتسريع تطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس. كما تحظى المبادرة بدعم شركائها الاستراتيجيين، مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة «حسين سجواني - داماك الخيرية»، والشريك المؤسس مركز دبي المالي العالمي.



الأفكار الطموحة

وقالت سموها: «تُجسّد مبادرة (حلول دبي للمستقبل- ابتكارات للبشرية) رؤية دبي في ترسيخ الابتكار أداةً فاعلةً لإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات، والمساهمة في تطوير حلول عملية للتحديات العالمية المشتركة. وعلى مدار السنوات الماضية، حرصنا على بناء منظومة متكاملة تجمع الباحثين والمبتكرين والمؤسسات والشركاء، لتحويل الأفكار الطموحة إلى حلول ومشاريع مبتكرة ومؤثرة ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والبحث العلمي والصناعات المستقبلية، من خلال تمكين الشراكات النوعية التي تدعم التجريب، وتسرّع وتيرة التقدّم، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتقدّم المستدام».

والتقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش المجلس، مجموعة من المبتكرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، من بينها جامعة هارفارد، والكلية الملكية للفنون، وجامعة دارمشتات للتكنولوجيا، وجامعة بتروناس للتكنولوجيا.

كما شهدت سموّها، خلال الحدث، توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركة «أتكينز رياليس» في مجالات البنية التحتية المستدامة ومستقبل البيئة العمرانية، ومع «سلال» في مجالات الأنظمة الغذائية والتقنيات الزراعية.