الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تستعرض أبرز ابتكاراتها في «آيسنار 2026»

جانب من منصة الهيئة (من المصدر)
22 مايو 2026 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أبرز ابتكاراتها في مجال تعزيز الاستجابة للطوارئ والسلامة العامة، خلال مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الدفاع المدني بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.
واطّلع العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، على أحدث المعروضات في أجنحة المعرض، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده صناعة المعارض المتخصصة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالمية مفضلة لاستضافة وتنظيم المعارض في مجالات الأمن والسلامة، واستقطاب أبرز الشركات العالمية والخبراء.
وشاركت الهيئة بمنصة عرضت من خلالها آلية الإسعاف الجديدة «المستجيب الأول»، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات من حيث تزويدها بمعدات طبية و تجهيزات خارجية وتقنيات متقدمة مرتبطة بغرفة العمليات، بما يمكّنها من التعامل مع الحوادث في المناطق الرملية والوعرة، وحالات الطوارئ الكبرى، مع تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة عمل المسعفين. كما استعرضت عدداً من المشاريع والأنظمة الذكية، أبرزها «منصة الجاهزية» المعتمدة على تحليل البيانات والإنذار المبكر، و«منصة المستجيب المجتمعي» لتأهيل المتطوعين، إلى جانب مشروع «بادر» الذي يهدف إلى رفع وعي المجتمع بكيفية التعامل مع الحوادث واستخدام أدوات الإطفاء قبل وصول فرق الاستجابة.

