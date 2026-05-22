«التغير المناخي» تعلن جاهزيتها لموسم الأضاحي بخطة متكاملة

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة جاهزيتها الكاملة لاستقبال موسم الأضاحي، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الأضاحي والحيوانات الحية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة، عبر تطبيق أعلى المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة في مختلف منافذ الدولة.

وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية والكوادر البيطرية المتخصصة تعمل على مدار الساعة في المنافذ الحدودية والمرافق المعنية، لضمان سلامة الإرساليات الحيوانية الواردة إلى الدولة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، بما في ذلك الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك ضمن منظومة رقابية وتشخيصية متكاملة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في إجراءات الحجر البيطري والفحص المخبري.

وفي هذا السياق، أكد مروان عبدالله الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تواصل تكثيف جهودها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة إمدادات الغذاء الآمن.

وأشار إلى أن الإمارات استقبلت منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف مايو 2026 أكثر من (664.308) رؤوس من الأغنام والماعز والأبقار والجمال عبر مختلف منافذ الدولة، حيث خضعت جميعها للفحوص السريرية والمخبرية اللازمة قبل السماح بدخولها إلى الدولة.