السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

إطلاق «دروس دبي» العلمية لتعزيز الفهم الصحيح للعلوم الشرعية

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
23 مايو 2026 01:58

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برنامج «دروس دبي» العلمية في عدد من مساجد الإمارة، ضمن برامجها المعرفية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ الثقافة الإسلامية، من خلال تقديم دروس علمية متخصّصة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع للفهم الصحيح للعلوم الشرعية، ودعم القيم الإيجابية، وتعزيز الارتباط بالمساجد ومجالس العلم، عبر محتوى متنوع يواكب مختلف الفئات العمرية والمعرفية. 
ويشمل البرنامج دروساً علمية متخصّصة في التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية والأخلاق، إلى جانب برامج موجهة للناشئة، حيث تتوزع الدروس على عدد من المساجد في مناطق: ند الحمر، البرشاء، الممزر، القوز، الورقاء، مردف، ند الشبا، المزهر، جبل علي، وغيرها.

دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
إسلامية دبي
مساجد دبي
