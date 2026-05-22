السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والأديان في كوستاريكا

عمر النيادي خلال تقديم أوراق اعتماده إلى مانويل توفار ريفيرا (وام)
23 مايو 2026 01:58

سان خوسيه (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: عرقلة إيران للملاحة في «هرمز» تهديد خطير يتجاوز حدود المنطقة
مواطنون ومقيمون يجددون «العهد والوعد»

قدم عمر راشد النيادي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا إلى معالي مانويل توفار ريفيرا، وزير الخارجية والأديان في كوستاريكا، خلال لقاء في مقر الوزارة في العاصمة سان خوسيه. 
وتمنى معالي مانويل توفار ريفيرا للسفير النيادي التوفيق في أداء مهام عمله وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية. 
من جهته، أعرب السفير النيادي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، وحرصه على تعزيز العلاقات بما يدعم أواصر الصداقة. 
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وكوستاريكا، واستعراض سبل تنميتها وتطويرها، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

سفير الإمارات
الإمارات
كوستاريكا
آخر الأخبار
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تكاتف دولي لردع التهديدات الإيرانية لأمن الممرات البحرية
23 مايو 2026
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 3111 قتيلاً
23 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: إعادة توجيه 97 سفينة منذ بدء الحصار على موانئ إيران
23 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين على شاطئ البحر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
مغادرة 77 فلسطينياً من غزة للعلاج عبر معبر رفح
23 مايو 2026
مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
دعوات أوروبية لإسرائيل لوقف الاستيطان في الضفة الغربية
23 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©