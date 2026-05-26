«شراكة واعدة بين الصحة والإعلام» مبادرة لتعزيز الوعي الصحي

دبي (الاتحاد)



نظّمت جمعية المناعة الذاتية AIA، بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية، مبادرة توعوية بعنوان «شراكة واعدة بين الصحة والإعلام»، وذلك في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ الثقافة المجتمعية، وتسليط الضوء على أمراض المناعة الذاتية ودور الإعلام في نشر الرسائل الصحية والمجتمعية الهادفة.





وشارك في المبادرة، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال عن بُعد، إيمان الهاشمي، رئيسة جمعية المناعة الذاتية، وفضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحي.

واستعرضت الدكتورة إيمان الهاشمي أمراض المناعة الذاتية، وأبرز أعراضها، وأهمية التشخيص والكشف المبكر، إلى جانب أحدث أساليب العلاج والرعاية الصحية المقدمة للمصابين.

كما سلّطت الضوء على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الأمراض المزمنة، وتعزيز الثقافة الصحية المرتبطة بالتشخيص المبكر والمتابعة الطبية المستمرة، إضافة إلى أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأُسرهم، ودور الإعلام في نقل المعلومات الصحية الدقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأكدت الدكتورة إيمان الهاشمي أن نشر المعرفة الصحية الموثوقة يمثّل أحد أهم أدوات التمكين والدعم للمصابين، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية في إيصال الرسائل الصحية والإنسانية إلى مختلف فئات المجتمع.



جهود

تأتي المبادرة في إطار جهود جمعية الصحفيين الإماراتية في تعزيز الشراكة المجتمعية، وتنظيم الدورات وورش العمل التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات، بما يسهم في نشر الوعي وتطوير المهارات ودعم المبادرات الهادفة.