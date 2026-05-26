علوم الدار

الأسواق تزدحم بالمتسوقين في ليلة العيد

إقبال كبير على مراكز التسوق والأسواق في أبوظبي (تصوير: مصطفى رضا)
27 مايو 2026 02:17

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الأسواق والمراكز التجارية في أبوظبي أمس حركة شرائية نشطة في ليلة عيد الأضحى المبارك، مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لاستكمال استعداداتهم واستقبال العيد، في مشهد يعكس ارتفاع الطلب على مختلف السلع والمنتجات المرتبطة بالمناسبة.
ورصدت «الاتحاد» كثافة ملحوظة في أعداد المتسوقين داخل المراكز التجارية والمتاجر الكبرى حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث حرصت الأسر على شراء مستلزمات العيد، مستفيدة من العروض الترويجية وتنوع الخيارات المتاحة في الأسواق.

وتركزت مشتريات المتسوقين على الأزياء الجاهزة والملابس التقليدية، إلى جانب الأحذية والإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل، فضلاً عن الحلويات والهدايا والمنتجات الغذائية التي تحظى بإقبال واسع خلال هذه المناسبة.
وأكد مسؤولون في قطاع التجزئة أن الأسواق سجلت خلال الأيام الماضية نمواً متدرجاً في الحركة التجارية، بلغ ذروته ليلة العيد، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار والمتسوقين بمختلف المراكز التجارية والمتاجر المتخصصة.
وأشاروا إلى أن المتاجر حرصت على تعزيز مخزونها من السلع الأكثر طلباً خلال موسم العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين ومواكبة الزيادة في حجم الإقبال، لافتين إلى أن الاستعدادات المبكرة أسهمت في توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والعروض المناسبة لمختلف الشرائح.
وأشار عدد من المتسوقين إلى أن ليلة العيد تمثل الفرصة الأخيرة لاستكمال التجهيزات وشراء المستلزمات التي تعكس أجواء المناسبة، مؤكدين أن تنوع الخيارات والعروض في الأسواق أسهم في تلبية احتياجات الأسر، وساعد على إنجاز عمليات التسوق بسهولة.
وتوقع عاملون في قطاع التجزئة استمرار النشاط التجاري خلال الأيام الأولى من عيد الأضحى، مدفوعاً بزيادة الإقبال على المرافق التجارية ومراكز التسوق، التي تشكل إحدى الوجهات المفضلة للعائلات والزوار خلال فترة العيد.

