الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«دبي للثقافة» و«إيه سي ميلان» يُطلقان بطاقة تهنئة بالعيد.. مستوحاة من السدو

دبي (وام)

أعلن نادي «إيه سي ميلان» الإيطالي، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، إطلاق عمل إبداعي خاص احتفاءً بعيد الأضحى المبارك يحمل بصمات الفنانة فاطمة الكعبي، وذلك ضمن دعم الهيئة لحملة «العيد في دبي» المنضوية تحت مظلة موسم «الولفة»، المبادرة الهادفة إلى توطيد الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث المحلي، وترسيخ قيَم التواصل والكرم والتكاتف، وتعزيز روح المودة والتقارب بين أفراد المجتمع.يستوحي العمل الفني عناصره البصرية من هوية «الروسونيري» وفنون السدو المدرجة على قائمة منظمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي، في تجسيد يعكس تلاقي التراث بالإبداع المعاصر ويبرز قوة التبادل الثقافي والفني بين الجانبين.
يأتي التعاون في سياق جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى صون التراث المحلي وتقديمه بأساليب معاصرة، إلى جانب دعم الفنانين والمبدعين الإماراتيين وتمكينهم من الوصول إلى منصات عالمية تعزِّز حضورهم على الساحة الدولية.
استلهمت الكعبي، فكرة بطاقة التهنئة الخاصة بالعيد من الخطوط العمودية وتدرجات الألوان الأحمر والأسود والأبيض التي شكلت جزءاً من الهوية البصرية لنادي «إيه سي ميلان» منذ تأسيسه على يد هربرت كيلبن، لتتقاطع مع مفردات السدو الإماراتي، وإيقاعه الهندسي المتوارث. ووظَّفت عناصر مستوحاة من البيئة المحلية وروح العيد بما يعكس قيَم الكرَم والتواصل وأصالة الثقافة الإماراتية ضمن معالجة بصرية معاصرة.
يعكس العمل الابداعي الجديد، الذي سيتم نشره عبر قنوات النادي وحساباته الرسمية، قوة العلاقة التي تجمع «إيه سي ميلان» بمنطقة الشرق الأوسط، وهو يُعَد النادي الأكثر متابعة بين الأندية الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بأكثر من 11 مليون مشجع وفق بيانات Nielsen وGWI.
 ومنذ افتتاح «كازا ميلان دبي» عام 2023، يواصل النادي توسيع حضوره في المنطقة عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة مع مؤسسات وأصحاب مواهب محلية، بينها تجارب فنية مع المخرجة والمنتجة نايلة الخاجة، والفنان كريم غرافي، بما يعكس اهتمامه ببناء جسور تجمع بين الرياضة والثقافة والإبداع.

