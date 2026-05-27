في «وقفة عرفة».. 1719 ذبيحة تستقبلها مقاصب رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)



كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن أن مقاصب الإمارة استقبلت خلال يوم وقفة عرفة 1719 ذبيجة، وسط جاهزية عالية وتنظيم دقيق لضمان انسيابية عمليات الذبح، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين.

وكشفت دائرة بلدية رأس الخيمة أن إجمالي الذبائح التي استقبلها مقصب الفلية بلغت 1461 ذبيحة، بينما استقبل مقصب رأس الخيمة 181 ذبيحة، واستقبل مقصب الغيل 77 ذبيحة، حيث شهدت الخدمات المقدمة استكمال جميع الاستعدادات التشغيلية وتوفير الكوادر الفنية والبيطرية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة عالية، كما شددت على التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والنظافة، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ومنظمة تلبي احتياجات الجمهور خلال أيام العيد.